PSA Retail, filiale distribution du groupe PSA, prévoit le redéploiement des activités sur ses 25 sites en périphérie de Paris et la fermeture progressive de 11 sites. En 2020 sont concernés les sites de Citroën Nation, Peugeot Bobigny, Citroën République, Peugeot Neuilly, PSA Retail Saint Didier, Peugeot Garches et Citroën Boulogne République. En 2021, les fermetures concerneront les sites de Peugeot Gare de l’Est, Peugeot Italie, Peugeot Citroën Alesia et Citroën Bagneux.