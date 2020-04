Peugeot : PSA a vu ses revenus fondre de 15,6% au premier trimestre, se prépare à rebondir

(Actualisation: réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)-Le constructeur automobile PSA a annoncé mardi un recul de plus de 15% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, en raison de la pandémie qui a pénalisé ses ventes mondiales.

Sur les trois premiers mois de 2020, le chiffre d'affaires du groupe s'est inscrit à 15,2 milliards d'euros contre 18 milliards d'euros un an plus tôt, soit une baisse de 15,6%.

Selon un consensus fourni par la société, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 14,24 milliards d'euros au premier trimestre.

Le chiffre d'affaires de la division automobile s'est établi à 11,9 milliards d'euros au premier trimestre, contre 14,16 milliards d'euros un an plus tôt, en baisse de 15,7% sur un an. L'impact positif des "mix" produit et prix ainsi que des ventes aux partenaires ont permis de limiter les effets négatifs causés par l'effondrement des volumes de ventes. Au total, 627.000 véhicules ont été vendus par le groupe au premier trimestre dans le monde, ce qui représente une chute de 29% sur un an.

En raison de la crise sanitaire et des mesures de confinement prises par les gouvernements pour la contrer, PSA avait été contraint de fermer à la mi-mars l'ensemble de ses sites européens.

A la suite de ces annonces, le titre Peugeot évolue en repli à la Bourse de Paris, cèdant 1,5% à 11,50 euros en début de séance.

Le groupe se consacre désormais pleinement "à la préparation de son rebond en ayant renforcé sa liquidité et réduit massivement ses coûts dans un contexte économique chaotique", a déclaré le directeur financier, Philippe de Rovira, cité dans un communiqué.

Le constructeur a revu ses perspectives de marché. PSA anticipe un marché automobile en baisse de 25% en Europe, de 10% en Chine, de 25% en Amérique latine et de 20% en Russie. En février, le groupe avait indiqué tabler sur un recul de 3% en Europe, de 2% en Russie ainsi que sur un marché stable en Amérique latine. "Les perspectives sont aujourd'hui difficiles à évaluer et dépendront de l'ampleur, de la durée et de l'étendue géographique de la crise du Covid-19, comme des mesures prises par les pays concernés", a prévenu l'entreprise.

PSA a rappelé qu'il visait pour la période 2019-2021 une marge opérationnelle courante moyenne supérieure à 4,5% pour sa division automobile, Opel et Vauxhall inclus.

Le groupe français s'est fiancé en décembre à Fiat Chrysler dans le cadre d'un projet de fusion entre égaux qui doit créer le quatrième groupe automobile mondial en terme de ventes. Plusieurs analystes, comme ceux de Royal Bank of Canada, jugent que les conséquences de la crise sanitaire pourraient amener les deux groupes à modifier les termes de leur union, notamment les distributions de dividendes exceptionnels prévues dans l'accord. Selon le projet signé en décembre, Fiat Chrysler doit verser avant la réalisation de l'opération un dividende exceptionnel de 5,5 milliards d'euros à ses actionnaires tandis que PSA doit distribuer à ses porteurs sa participation de 46% dans l'équipementier automobile Faurecia.

Peugeot a annoncé début avril qu'il reportait du 14 mai au 25 juin son assemblée générale annuelle où ce projet de mariage devait être avalisé. Fiat Chrysler a également reporté son assemblée générale qui devait se tenir mi-avril à la fin fuin, sans donner pour l'instant de date précise.

