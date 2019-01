Peugeot : PSA a vu ses ventes mondiales progresser de 6,8% en 2018 grâce à l'intégration d'Opel

(Actualisation: déclarations du directeur de la région Europe sur les ventes mondiales et européennes)

PARIS (Agefi-Dow Jones)-- Les ventes mondiales du constructeur automobile PSA ont progressé de 6,8% en 2018, portées par l'intégration sur une année complète des chiffres d'Opel et Vauxhall.

En 2018, PSA a vendu 3,88 millions de véhicules, soit une hausse de 6,8%. "Il s'agit de la cinquième année consécutive d'augmentation des ventes", a souligné Maxime Picat, directeur Europe du groupe, lors d'une conférence téléphonique.

Sur le seul périmètre de ses marques historiques, à savoir Peugeot, Citroën et DS, les ventes du groupe affichent néanmoins un recul de 12% à 2,84 millions d'unités.

La croissance provient de l'effet périmètre, c'est-à-dire de l'intégration sur une année pleine des ventes d'Opel et Vauxhall, l'ex-filiale européenne de General Motors rachetée en 2017. PSA ne comptabilise les résultats de ces marques que depuis août 2017. En conséquence, Opel et Vauxhall sont venus ajouter 1,04 million de véhicules aux ventes mondiales du groupe sochalien l'an passé, soit 2,5 fois plus qu'en 2017.

"L'agilité et l'esprit darwinien sont plus que jamais importants pour surmonter les défis à venir et améliorer la satisfaction de nos clients ", a affirmé Carlos Tavares, le président du directoire de PSA, cité dans un communiqué.

Le constructeur automobile français a enregistré de meilleures performances que l'ensemble du marché en Europe, région qui a représenté 80,1% de ses ventes l'an passé. PSA a ainsi enregistré une progression de 5% pour ses marques historiques et de 30,6% en intégrant les chiffres d'Opel/Vauxhall, quand le marché européen a connu une croissance limitée à 0,3%, a précisé Maxime Picat. Cette performance a été "soutenue par notre offensive produits, notamment sur les SUV", a-t-il poursuivi.

Moins pénalisé par les nouvelles normes d'homologation européennes WLTP que certains de ses concurrents, le groupe tricolore a porté sa part de marché à 17,1% en 2018, en hausse de 3,8 points. Citroën, a notamment connu son meilleur niveau de ventes en sept ans, a souligné PSA dans un communiqué.

Mais sur ses marchés internationaux, PSA a connu un ensemble de vents contraires défavorables. Dans la région Chine et Asie du Sud-Est, ses ventes ont reculé de 32,2% l'an passé dans un marché en décroissance, les ventes de véhicules particuliers ayant reculé de 2%, selon le constructeur français. PSA affirme travailler en Chine "sur plusieurs plans d'action avec ses partenaires pour surmonter les difficultés en cours" et proposera "une offre de produits répondant davantage aux attentes des clients chinois".

Dans la région Moyen-Orient et Afrique, les ventes de PSA ont accusé une baisse de 52,8%, pénalisées par un fléchissement du marché turc et par la suspension des activités en Iran depuis mai 2018.

En Amérique latine, le repli de 15% des ventes l'an dernier s'explique notamment par des "difficultés" sur le marché brésilien et par le repli "sévère" du marché argentin, qui a chuté de 32% au deuxième semestre, a expliqué PSA.

PSA n'a pas communiqué ses prévisions de marché pour 2019, Maxime Picat renvoyant à la présentation des résultats financiers du groupe, le 26 février prochain. "La lecture du marché est complexe", a néanmoins déclaré le dirigeant.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire