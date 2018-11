Peugeot : PSA entre au capital du chinois UAP

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PSA entre au capital d'UAP Auto Union, un distributeur chinois de pièces de rechange pour l'automobile. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été dévoilés. Cette acquisition d’actions est une première étape vers une potentielle prise de participation plus importante au capital d’UAP. « Créé il y a 27 ans, UAP est le leader de la distribution de pièces de rechange dans la province du Shandong », explique PSA.L'entreprise dispose de plus de 100 plaques de distribution et étend actuellement son service de livraison aux provinces voisines, avec 50 plaques de distribution." La Chine sera prochainement le premier marché Aftermarket du monde ", a déclaré Christophe Musy, Directeur de PSA Aftermarket." Nous y avons des ambitions très élevées et c'est pourquoi nous y prenons d'ores et déjà des positions fortes ", a-t-il ajouté.