Peugeot : PSA est ouvert à de nouveaux rapprochements

Le constructeur automobile PSA est ouvert à de nouveaux rapprochements et suscite l'intérêt de concurrents, suite à son redressement réussi. C'est ce qu'a déclaré hier soir Carlos Tavares, le président du directoire. Les propos du dirigeant ont été recueillis par Reuters à l’occasion des journées presse du Mondial de l'automobile. « Nous avons vu que certains de nos concurrents nous regardent aujourd'hui avec un regard différent », a indiqué Carlos Tavares." Si quelqu'un a besoin d'un partenariat, si nous sommes en bonne forme, si nous avons la technologie, si nous gérons rigoureusement notre entreprise, et que quelqu'un frappe à la porte en disant: nous avons besoin de votre soutien et aimerions avoir un partenariat avec vous, nous sommes ouverts pour faire du business ", a ajouté le dirigeant à Reuters.