Peugeot : PSA et Dongfeng présentent un plan pour relancer leur coentreprise en Chine

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile français PSA et son partenaire chinois Dongfeng Motor ont présenté jeudi un plan stratégique à l'horizon 2025 pour remettre en piste leur coentreprise, Dongfeng Peugeot Citroën Automobiles (DPCA).

Ce plan s'articule en trois étapes, selon une présentation publiée sur le réseau social chinois WeChat et dont les informations ont été confirmées à l'agence Agefi-Dow Jones par un porte-parole de PSA en Chine. Dès 2019, DPCA doit parvenir à dégager un flux de trésorerie positif et abaisser son point mort à 180.000 véhicules. Entre 2020 et 2021, le point mort doit être réduit davantage, à 150.000 véhicules.

"Parmi les mesures visant à abaisser le seuil de rentabilité, nous concentrons notre production sur nos usines les plus modernes en Chine", a expliqué PSA dans une déclaration transmise à l'agence Agefi-Dow Jones.

PSA et Dongfeng visent également pour DPCA des volumes de ventes de 250.000 véhicules par an d'ici à la fin 2021. Ce dernier chiffre doit être porté à 400.000 ventes annuelles d'ici à 2025.

Ce plan prévoit également de lancer 14 nouveaux modèles en Chine entre 2020 et 2022, avec des produits plus adaptés aux caractéristiques des consommateurs chinois. Le projet inclut également un plan marketing adapté et une amélioration de l'efficacité opérationnelle.

"Ce plan est un atout qui contribuera à renforcer la performance financière de PSA qui se situe au plus haut niveau de l'industrie automobile, malgré la situation actuelle en Chine", a expliqué PSA.

PSA connaît depuis plusieurs années d'importantes difficultés en Chine où ses ventes ont fondu, passant de 734.000 véhicules en 2014 à 252.000 en 2018. Au premier semestre 2019, les ventes du groupe dans la région Chine et Asie du Sud-Est ont encore chuté de 60,6%. Les difficultés du groupe en Chine ont pénalisé ses bénéfices semestriels à hauteur de 302 millions d'euros, en raison notamment de dépréciations d'actifs.

