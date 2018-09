Peugeot : PSA et EasyMile expérimentent un tracteur autonome à Sochaux

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe PSA et EasyMile expérimentent un tracteur autonome à usage industriel à Sochaux. Cette opération vise à automatiser une partie des flux logistiques sur le site industriel du constructeur automobile. TractEasy est un tracteur sans conducteur d’une capacité de traction maximum de 25 tonnes pouvant circuler jusqu’à 25km/h au milieu d’autres véhicules. Développé par EasyMile en partenariat avec TLD, TractEasy améliore la flexibilité opérationnelle sur les sites industriels, aéroportuaires ou logistiques.A Sochaux, le TractEasy circule jusqu'à 15km/h - vitesse maximum autorisée sur le site - sur un circuit de 3km aller-retour et effectue des trajets entre la zone industrielle fournisseurs (ZIF) et l'atelier de montage.Suite au succès des premières expérimentations réalisées en mai dernier, une nouvelle étape va être franchie cet automne. La réalisation d'une route connectée va permettre au TractEasy de communiquer encore plus efficacement avec les infrastructures telles que les feux, les portes et les passages à niveau empruntés pour assurer la boucle logistique au milieu de la circulation.Suite à cette étape, dès le 1er trimestre 2019, le site prévoit la mise en place de deux tracteurs autonomes qui réaliseront des rotations 24h/24 pour livrer des pièces depuis la zone industrielle fournisseurs jusqu'à la ligne de montage des Peugeot 3008. A terme, c'est l'ensemble des pièces telles que les parechocs, les volets arrières ou les consoles des Peugeot 308 et 3008 qui pourront ainsi être livrées par ces tracteurs autonomes." Cette expérimentation, 1 ère dans le monde industriel, illustre les solutions de l'industrie 4.0 que le site de Sochaux adoptera dans le cadre de son projet de transformation ‘Sochaux 2022' ", a conclu PSA.