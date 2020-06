Peugeot : PSA et Punch Powertrain étendent leur partenariat stratégique dans le domaine de l'électrification

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PSA et Punch Powertrain ont signé un accord pour créer une deuxième co-entreprise et étendre leur partenariat stratégique dans le domaine de l'électrification. Punch Powertrain détient le contrôle majoritaire (61%-39%) dans la nouvelle co-entreprise, qui concevra, fabriquera et fournira la transmission à double embrayage DT2 de Punch Powertrain pour la prochaine génération de véhicules hybrides électriques légers (MHEV) et hybrides rechargeables (PHEV).La co-entreprise fournira initialement le groupe PSA pour ses opérations au niveau mondial et a pour objectif de fournir d'autres constructeurs automobiles dans le monde.L'accord de co-entreprise est soumis à l'approbation des procédures réglementaires habituelles." Notre stratégie de fabrication est claire et vise à avoir une intégration verticale des composants, en particulier des technologies clé tels que les groupes motopropulseurs électrifiés ", a déclaré Olivier Bourges, Executive Vice President - Programmes et Stratégie et Membre du Directoire.