Le groupe PSA étudie la possibilité de fabriquer un modèle supplémentaire à l’usine de Poissy. « L’étude qui démarre doit nous permettre de nous assurer que les critères de performance économique de notre site permettent de fabriquer un nouveau véhicule compétitif pour nos clients », a expliqué Pierre Long, Responsable des relations Sociales et Humaines de l’usine de Poissy." Toutes les équipes sont mobilisées pour y répondre et démontrer notre engagement pour saisir cette opportunité. De nouveaux éléments pourront être communiqués d'ici la fin 2018 ", a-t-il ajouté.Aujourd'hui l'usine de Poissy produit les Peugeot 208 et les DS 3, et conformément à l'annonce faite en 2015, le site de Poissy lancera d'ici la fin de l'année la production d'un nouveau modèle de DS Automobiles qui inaugurera la plateforme multi-énergies CMP (Common Modular Platform) sur le segment Premium Compact.Grâce à un investissement de 150 millions d'euros, l'usine de Poissy sera également le premier site du Groupe PSA à fabriquer sur ses chaînes flexibles des versions purement électriques de ce modèle sur la plateforme eCMP.Le groupe PSA poursuit le déploiement de son plan Push to Pass avec notamment l'objectif de développer une offre électrifiée pour 100 % de ses gammes d'ici à 2025.