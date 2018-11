Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le français PSA et l’indien Avtec (groupe CK Birla) ont inauguré leur nouvelle usine de Hosur, dans l’État indien de Tamil Nadu. Cet événement marque le démarrage officiel des opérations industrielles sur ce site, qui produira et fournira des groupes motopropulseurs. La capacité de production initiale de cette usine sera d’environ 300 000 transmissions et 200 000 moteurs conformes à la norme indienne BS-VI.L'usine produira des boîtes de vitesses en phase 1 destinées au projet indien ainsi qu'aux autres besoins du groupe PSA. L'investissement maximum dans ce projet sera d'environ 73 millions d'euros et il créera près de 800 emplois directs.L'usine de Hosur est la propriété de PSA Avtec Powertrain Pvt., joint-venture 50/50 constituée en 2017 par le groupe PSA et Avtec.