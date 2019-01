Peugeot : PSA lance la production du moteur essence 3 cylindres Turbo PureTech en Pologne

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le Groupe PSA a annoncé jeudi dans un communiqué le lancement de la production de moteur essence 3 cylindres EB Turbo Puretech à l'usine de Tychy, en Pologne.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Avec cette nouvelle chaîne de montage, le moteur essence EB Turbo PureTech devient progressivement un moteur d'envergure mondiale pour le Groupe PSA.

-Le moteur EB (versions Atmo et Turbo), actuellement produit en France (Douvrin, Trémery) et en Chine (Xiangyang), sera également produit en Hongrie (Szentgotthard) et au Maroc (Kenitra) à partir de 2019, et en Inde (Hosur) à partir de 2020.

-Récompensé du prix Moteur international de l'année pour la quatrième année consécutive, le moteur EB a été produit à 3,8 millions d'exemplaires à ce jour

-Cette capacité supplémentaire répond à l'augmentation de la demande, soutenue notamment par la production des nouveaux modèles Opel/Vauxhall à partir des plateformes et des technologies du Groupe PSA

-Ce moteur à haut rendement permet de réduire les émissions de CO2, avec une consommation de carburant réduite de 4% en moyenne par rapport à la génération précédente.

-Le site de production de groupes motopropulseurs de Tychy a été modernisé pour améliorer sa performance en phase avec les standards du Groupe PSA

