Peugeot : PSA lance le redémarrage progressif de ses usines

(Actualisation: précisions données par le directeur industriel sur la reprise de l'activité et commentaires sur le pilotage du redémarrage industriel)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile PSA a annoncé lundi le début du redémarrage de ses usines, qui avaient été mises à l'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus et des mesures de confinement.

"Le redémarrage progressif et sécurisé de la production s'effectuera au cours des prochaines semaines avec une première vague de réouvertures partielles de l'activité industrielle entre le 4 et le 11 mai en tenant compte du contexte commercial (déconfinement, réouverture des concessions et situation commerciale de chaque modèle)", a expliqué le groupe dans un communiqué.

En France, ce redémarrage progressif débutera le 11 mai, a précisé PSA.

Yann Vincent, directeur industriel de PSA, a indiqué lors d'une conférence téléphonique que le constructeur redémarrerait cette semaine le site de Kénitra, au Maroc, ainsi que celui de Mangualde, au Portugal. L'usine d'Hordain dans les Hauts-de-France, spécialisée dans les véhicules utilitaires, les sites de Saragosse et de Vigo en Espagne, de Trnava en Slovaquie, ainsi que les usines mécaniques en France reprendront leur activité la semaine prochaine, a également précisé le dirigeant.

Yann Vincent a expliqué que PSA comptait mener un pilotage "très serré" de cette reprise industrielle, qui dépendra de l'évolution des commandes. "Nous ne voulons pas fabriquer des véhicules et nous retrouver avec des stocks monstrueux", a-t-il expliqué. "Nous ne produirons pas plus que ce qui est immatriculé et nous allons ajouter des équipes en fonction de la réalité des commandes", a poursuivi le directeur industriel du groupe.

PSA a rappelé avoir mis en place un protocole de mesures sanitaires renforcé durant la période d'arrêt des activités de production. "Construit avec les services de santé, ce protocole a été largement partagé avec les organisations syndicales représentatives et a fait l'objet d'audits systématiques", a assuré le groupe.

