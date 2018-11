Peugeot : PSA lancera début décembre son service d'autopartage à Paris

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe automobile PSA a annoncé jeudi le lancement de son service d'auto-partage Free2Move à Paris, à compter du 3 décembre.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

- Dès lundi 3 décembre, Free2Move Paris met à disposition une flotte de 550 voitures électriques Peugeot i0n et Citroën C-Zéro.

-Ce service d'autopartage fonctionne en stationnement libre et gratuit dans Paris. Il est possible de se garer sur les places de voirie autorisées ainsi que sur certaines places réservées aux véhicules électriques (ex Autolib)

-Deux formules sont disponibles sans durée minimale de location

-"Deux ans après son lancement, Free2Move compte déjà plus de 1,5 million d'utilisateurs dans 12 pays avec une flotte de 65 000 véhicules. Nous sommes heureux de lancer notre service d'autopartage à Paris et nous visons également à déployer prochainement notre offre dans les alentours de la capitale", a déclaré Brigitte Courtehoux, directrice de la marque Free2Move.

