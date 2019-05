Peugeot : PSA, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance - Lundi 27 mai 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-2,87% à 20 euros)PSA fait les frais d'un éventuel mariage entre Renault et Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Après un week-end de spéculations, Renault a confirmé avoir reçu une proposition de fusion entre égaux de la part de FCA. Un tel rapprochement donnerait naissance au troisième constructeur automobile mondial avec des ventes annuelles de 8,7 millions de véhicules, plus de 170 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 8 milliards d'euros de bénéfice net. Toutefois, ces fiançailles doivent encore être validées par le conseil d'administration de Renault qui se réunit ce matin.