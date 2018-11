Peugeot : PSA prend une participation dans le distributeur de pièces détachées chinois UAP

PARIS (Agefi-Dow Jones)--PSA a annoncé mercredi son entrée au capital du distributeur de pièces détachées chinois UAP, pour un montant non dévoilé.

"Cette acquisition d'actions est une première étape vers une potentielle prise de participation plus importante au capital d'UAP", a précisé le groupe dans un communiqué.

Créé il y a 27 ans, UAP est le leader de la distribution de pièces de rechange dans la province du Shandong avec un service de livraison dans les provinces voisines.

Il s'agit du deuxième investissement de PSA dans un distributeur de pièces chinois cette année, après Jian Xin, présent dans la région de Shanghai.

Le groupe entend ainsi "prendre des positions fortes" sur le marché de l'après-vente en Chine, dans la distribution et dans la réparation automobile. D'un réseau de plus de 350 garages Euro Repar Car Service aujourd'hui en Chine, PSA veut atteindre 4.000 garages dans le pays d'ici à 2023, et 10.000 à travers le monde.

