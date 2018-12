Peugeot : PSA propose les premières mesures de reclassement des salariés du site de Saint-Ouen

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PSA propose les premières mesures de reclassement des salariés du site de Saint-Ouen. Ainsi, le constructeur automobile a fait part d’un projet porté par les pouvoirs publics d’implanter un campus hospitalo-universitaire Grand Paris Nord sur le site PSA de Saint-Ouen (93), qui représentera plus de 5 400 emplois directs et plus de 12 000 futurs étudiants.Lors de la 1ère réunion qui s'est tenue vendredi dernier, PSA a réaffirmé aux organisations syndicales son engagement de reclassement des salariés du site en privilégiant des solutions en interne, en région parisienne et sur d'autres sites si les salariés le souhaitent.Lors de cette réunion des modalités d'accompagnement spécifiques ont été évoquées avec des premières avancées : à titre d'exemple mise en œuvre d'un congés séniors 5 ans et mesures spécifiques pour les salariés en situation de handicap.Le dialogue avec les partenaires sociaux se poursuivra lors d'une 2ème réunion de négociation vendredi 14 décembre.