Peugeot : PSA restera encore au moins deux ans au capital de Gefco -directeur financier

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile PSA restera encore au capital du groupe de logistique et de transports Gefco au moins deux ans après l'introduction en Bourse de son ex-filiale, a déclaré le directeur financier du groupe sochalien, Philippe de Rovira, aux Echos mardi.

Actuellement détenu à 75% par l'opérateur ferroviaire russe RZD et à 25% par PSA, Gefco va "saisir la première fenêtre de tir en 2019 pour entrer en Bourse", confiait en décembre le président de son directoire, Luc Nadal, à l'Agefi.

Après son introduction sur la cote parisienne, RZD devrait passer sous les 50% du capital et PSA à moins de 10%. "C'est un processus graduel et nous nous sommes engagés à rester au capital pendant au moins deux ans. On sortira complètement ensuite", a affirmé Philippe de Rovira aux Echos, ajoutant que cette participation n'était pas "stratégique" pour le groupe automobile.

Gefco est une ancienne filiale de PSA. Fin 2012, le constructeur, alors en difficultés financières, avait cédé 75% du groupe de transports et de logistiques à RZD pour environ 800 millions d'euros.

Philippe de Rovira a également réaffirmé aux Echos que la participation de 46% de PSA dans l'équipementier automobile Faurecia n'était pas "stratégique" mais qu'une cession "n'était pas à l'ordre du jour".

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

(Bruno de Roulhac, L'Agefi, a contribué à cet article)

Site Internet: https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0600548710979-psa-poursuit-son-retrait-graduel-de-gefco-2238078.php

