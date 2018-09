Peugeot : PSA va créer une coentreprise avec Punch Powertrain pour produire la boîte de vitesse « e-DCT »

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PSA et Punch Powertrain annoncent leur intention de créer la co-entreprise « Punch Powertrain PSA e-transmissions », qui produira la future génération de transmissions électrifiées e-DCT à partir de 2022. Le site de Metz bénéficiera d’une capacité de production annuelle de 600 000 boites de vitesses e-DCT. Punch Powertrain réalisera l'industrialisation et la conception de la chaîne de production la plus moderne, en préparation de la production.