Peugeot : PSA va réduire ses capacités de production en Chine

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Groupe PSA va réduire ses capacités de production en Chine pour abaisser son "point mort", rapporte mardi le journal Les Echos. Le constructeur automobile va réduire l'activité de ses usines chinoises et serait en passe de fermer ou transférer à d'autres industriels des lignes d'assemblage.

"Les discussions seraient en cours avec les autorités du cru et des annonces pourraient avoir lieu dans les prochains mois", selon Les Echos.

Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole a affirmé que le groupe travaillait au redressement de ses activités en Chine mais n'a pas souhaité faire davantage de commentaire sur ces informations.

Au premier semestre 2019, les ventes de Groupe PSA ont plongé de 62,1% sur un an en Chine et le groupe a indiqué lundi qu'il travaillait "sur des plans d'action avec ses partenaires pour faire face aux enjeux actuels et abaisser le seuil de rentabilité des joint-ventures" dans le pays.

