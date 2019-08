Peugeot SA : Dongfeng étudierait une sortie du capital

08/08/2019 | 09:33

Selon l'agence de presse Bloomberg, le constructeur automobile chinois Dongfeng Motor réfléchirait à l'avenir de sa participation de 12,2% au capital du groupe français Peugeot SA (PSA). Parmi les options envisagées : la cession de tout ou partie de ces titres.



Bloomberg croit savoir que le groupe d'Etat chinois a étudié, à l'aide de ses conseils, une vente 'sèche' des titres Peugeot SA qu'il détient, mais aussi l'émission d'obligations remboursables en actions PSA.



Avec le produit de cette éventuelle cession, qui serait d'un peu plus de deux milliards d'euros, Dongfeng Motor disposerait de moyens supplémentaires pour investir alors que le marché automobile, mal orienté dans le monde et notamment en Chine, se prépare à un changement technologique majeur avec le véhicule électrique et/ou autonome.



A ce stade, ajoute l'agence de presse, aucune décision n'a encore été prise.



'Une cession ne serait pas une grosse surprise sachant que Dongfeng ne pourra pas contrôler PSA, au capital duquel la famille Peugeot et l'Etat français restent présents. En outre, la position est largement gagnante grâce au rebond du titre depuis l'entrée au capital de Dongfeng', commentent les spécialistes d'Aurel BGC ce matin.







