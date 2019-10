Peugeot SA : l'Etat favorable au projet de fusion avec FCA

31/10/2019 | 10:29

Le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, a déclaré accueillir 'favorablement' l'ouverture des négociations visant à fusionner Peugeot SA (PSA) avec le constructeur automobile italo-américain Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



'Cette opération offrirait aux deux groupes la taille nécessaire pour mener à bien les investissements indispensables pour faire face aux défis de la transition énergétique, de l'électrification ainsi que de la conduite partagée, autonome et connectée', commente Bercy.



Bruno Le Maire salue aussi Carlos Tavares, le directeur général, pour le redressement de PSA auquel il a oeuvré, ainsi que 'le rôle qu'il serait amené à jouer en tant que CEO (directeur général, ndlr) du nouvel ensemble' PSA/FCA.



Le ministère de l'Economie indique qu'il sera 'particulièrement vigilant' quant aux conséquences de l'opération sur 'l'empreinte industrielle en France'.



Pour mémoire, les Peugeot (via FFP et Peugeot Frères), le groupe chinois Dongfeng Motor et Bpifrance, la banque publique française d'investissement, détiennent tous trois 12,23% du capital de Peugeot SA.









