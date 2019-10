Peugeot : accord sur un projet de fusion avec FCA

31/10/2019 | 08:49

Le conseil de surveillance de Peugeot et le conseil d'administration de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) annoncent qu'ils sont convenus à l'unanimité d'oeuvrer en vue d'une fusion à 50/50 des activités des deux groupes, suite à des discussions intensives entre les dirigeants.



Ce rapprochement s'opèrerait grâce à une fusion des deux constructeurs réunis sous une maison mère néerlandaise, cotée à Paris, Milan et New York. La gouvernance serait équilibrée entre les actionnaires et la majorité des administrateurs serait indépendante.



Avant la réalisation de l'opération, FCA distribuerait à ses actionnaires un dividende exceptionnel de 5,5 milliards d'euros, ainsi que sa participation dans Comau. De plus, Peugeot distribuerait à ses actionnaires ses 46% de parts dans Faurecia.



