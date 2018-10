Peugeot : bien orienté après un CA trimestriel convaincant

25/10/2018 | 12:46

Le titre du groupe PSA s'affiche en nette hausse ce jeudi midi, gagnant un peu plus de 6%, au lendemain d'une publication trimestrielle convaincante pour le constructeur automobile français.



Le chiffre d'affaires du groupe s'est en effet établi à 15,43 milliards d'euros au troisième trimestre, contre 14,31 milliards un an auparavant. Les revenus ressortent ainsi à 54,02 milliards d'euros à fin septembre, contre 41,86 milliards pour la même période en 2017, ce qui correspond à une hausse de 29,1%. 'La croissance cumulée depuis le début du plan 'Push to Pass' à taux de change et périmètre constant s'élève à 21,6%', est-il précisé.



Retenant un message 'plutôt rassurant' s'agissant des perspectives 2018/2019, Oddo BHF estime suite à cette publication que 'Peugeot reste une histoire attractive, combinant momentum produits (core business) et restructuration (Opel). Nous ne sommes qu'au début de l'extériorisation des synergies avec Opel'. L'analyste est à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours de 29 euros.





