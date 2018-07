Peugeot : changement au conseil de surveillance

24/07/2018 | 07:41

Le Groupe PSA a fait part lundi soir de la nomination par Dongfeng Motor International (DFG), de son représentant permanent au conseil de surveillance, Li Shaozhu, en remplacement de Liu Weidong, démissionnaire.



Li Shaozhu représentera Dongfeng Motor International jusqu'au terme du mandat de la société, en 2022. Il apportera ses compétences en matière de ressources humaines, de responsabilité sociale et environnementale ainsi que sa connaissance du monde industriel et automobile.



Le conseil de surveillance de PSA a également pris acte de la nomination, par le comité mondial groupe du 22 juin dernier, de Christian Lafaye, en qualité de membre représentant les salariés. Son mandat de quatre ans expirera en 2022.



