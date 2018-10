Peugeot : chiffre d'affaires trimestriel et 9 mois en hausse

24/10/2018 | 18:23

Dévoilé ce mercredi soir, le chiffre d'affaires du groupe PSA s'est établi à 15,43 milliards d'euros au troisième trimestre, contre 14,31 milliards un an auparavant.



Les revenus du constructeur automobile ressortent ainsi à 54,02 milliards d'euros à fin septembre, contre 41,86 milliards pour la même période en 2017, ce qui correspond à une hausse de 29,1%. 'La croissance cumulée depuis le début du plan 'Push to Pass' à taux de change et périmètre constant s'élève à 21,6%', a-t-il précisé.



Avec un total de 843.000 véhicules vendus, les ventes mondiales du troisième trimestre 2018 sont en hausse en Europe mais en baisse hors d'Europe, 'notamment en raison de la suspension des opérations en Iran depuis mai 2018'.



S'agissant des perspectives de marché, le groupe prévoit un marché automobile en hausse de 2% en Europe, de 3% en Amérique latine, 10% en Russie et 1% en Chine.



'La mise en oeuvre du plan stratégique Push to Pass et du plan PACE! de redressement d'Opel Vauxhall démontre à nouveau qu'elle est un levier essentiel pour atteindre un niveau de performance durable en dépit d'un contexte difficile', commente Philippe de Rovira, directeur financier du groupe PSA et membre du Comité exécutif.





