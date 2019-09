03/09/2019 | 09:53

Peugeot conserve sa première place sur le marché VP au mois d'août 2019 pour le second mois consécutif avec une hausse de 1,2 point de part de marché.



' La marque garde le leadership au cumul 8 mois sur les ventes à particulier notamment au travers de son offre globale de SUV ' indique la direction.



Deux véhicules Peugeot sont dans le top cinq des voitures particulières les plus vendues en France : la Peugeot 208 occupe la 2ème place avec une part de marché de 5 % et la Peugeot 3008 est à la 4ème place avec une part de marché de 3,2%.



Au cumul à fin août 2019 en France dans un marché VP en baisse de 3 %, Peugeot affiche une part de marché de 17,4 %. Dans un marché VP+VU en baisse de 1,5 %, Peugeot affiche une part de marché de 17,4 %.



