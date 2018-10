Peugeot : croissance de 7,8% du CA au 3e trimestre

25/10/2018 | 07:29

Le Groupe PSA publie un chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre 2018 en croissance de 7,8% à 15.428 millions d'euros, dont un CA de la division automobile PCD (Peugeot, Citroën, DS) en hausse de 0,8% à 8.485 millions.



Avec un total de 703.000 véhicules vendus, les ventes mondiales du constructeur automobile sur le trimestre ressortent en hausse en Europe et en baisse hors d'Europe notamment en raison de la suspension des opérations en Iran depuis mai 2018.



Le groupe (hors Opel Vauxhall) vise une marge opérationnelle courante moyenne supérieure à 4,5% pour la division automobile sur 2016-18 et supérieure à 6% en 2021, ainsi qu'une croissance de 10% du CA entre 2015 et 2018, en visant 15% supplémentaires d'ici 2021.



