Peugeot : débute la commercialisation du nouveau 508 SW

25/01/2019 | 17:53

Après avoir présenté la berline, Peugeot dévoile la version SW de la nouvelle 508. Ce nouveau modèle a été présenté au Mondial de Paris 2018 et est commercialisé en Europe depuis Janvier 2019. Il sera commercialisé dans le courant du 1er semestre pour l'international.



Le segment D représente un marché de 1 400 000 véhicules en Europe. La proportion de breaks reste majoritaire depuis une décennie malgré l'augmentation notamment des SUV. En Europe, un véhicule sur trois vendu dans le segment D est un break.



A l'instar de la Peugeot 504, née il y a cinquante ans, la marque a toujours dessiné des breaks réalisés à partir de silhouettes berlines. C'est ainsi que la nouveau Peugeot 508 SW bénéficie de tous les attributs styliques du design de la berline.



Identique à celle de la berline, la face avant comprend les projecteurs Full LED et la signature visuelle verticale des feux diurnes à LED opalescentes.



L'accès au coffre se fait au moyen d'un hayon pratique (pouvant être motorisé et mains libres). Il est d'une capacité sous tendelet de 530 litres. La modularité est un des fondamentaux d'un break. Le rabattement de la banquette permet d'obtenir un plancher quasiment plat, dégageant un volume total de chargement de 1 780 litres.



A l'instar de la nouvelle berline Peugeot 508, la version SW sa dote de la dernière interprétation du Peugeot i-Cockpit (volant compact, commande de boite automatique électrique impulsionnelle, de larges zones de décors sur la planche de bord...).



Les passagers avant pourront s'installer dans des sièges enveloppants, ergonomiques (labélisés AGR) et pouvant bénéficier de cinq programmes de massages multipoints.



La nouveau 508 SW propose un arsenal d'aides à la conduite de dernière génération (un système de vision de nuit, un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, une aide au maintien de la position dans la voie de circulation, un Full Park Assist...). Le véhicule est également équipée de nombreux autres systèmes d'aide à la conduite (freinage automatique d'urgence, alerte active de franchissement involontaire de ligne, alerte d'attention conducteur...).



La 508 SW profite de la nouvelle génération de moteurs PureTech et BlueHDi présentée sur la berline. En essence, il existe deux versions avec le moteur PureTech de 1.6L de cylindrée. En diesel, il existe quatre versions BlueHDi en 1.5L et 2.0L de cylindrée.



' Après la berline-coupé fastback radicale, voici le break ! tout aussi incisif et époustouflant ! Avec la nouvelle Peugeot 508 SW, la marque confirme sa mutation et enrichit sa gamme d'un modèle à la silhouette et aux prestations réellement spectaculaires. Notre ambition de faire de Peugeot le meilleur généraliste haut de gamme se concrétise ainsi de la plus belle des manières ' a déclaré Jean-Philippe Imparato, Directeur Général de Peugeot.



