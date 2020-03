Peugeot : des partenaires pour les bornes électriques

05/03/2020 | 11:56

Le Groupe PSA a choisi un partenaire recommandé dans chaque pays européen pour l'achat et l'installation de bornes de recharges électriques pour ses clients. Ce partenariat s'applique à toutes les marques du Groupe PSA.



Les solutions de recharge proposées sont destinées aussi bien aux logements individuels qu'aux habitats collectifs. Les clients professionnels peuvent également en bénéficier.



' Le groupe propose une solution ' one stop shop ' unique et simple pour ses clients : tout est pris en charge par les concessionnaires '.



' Grâce à ces partenariats, nos clients auront accès à un service dédié à l'achat et à l'installation de leurs bornes de recharge, ainsi qu'aux formalités administratives et demandes de subventions associées.' ' déclare Alexandre Guignard, Directeur de la Business Unit ' Low Emission Vehicles ' de Groupe PSA.



