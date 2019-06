Peugeot : développe son offre Free2Move en Europe

04/06/2019 | 12:12

Free2Move, la marque de mobilité du Groupe PSA, annonce le développement de son offre avec le lancement du service Rent.

Ce service de location courte durée, 100% digitalisé avec le service 24/7, propose sur une seule plateforme des véhicules des marques Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel et Vauxhall aux clients particuliers et aux entreprises.



Ce service désormais disponible en France sera progressivement lancé en Italie, Allemagne, Belgique, Espagne, Portugal, Autriche, Pays-Bas et Royaume-Uni.



Fin 2019, ce sont près de 20 000 véhicules particuliers et utilitaires qui seront disponibles en Europe dans 1 300 agences.



' Le service 24/7 permet, à tout moment à partir de son smartphone, de réserver, ouvrir, démarrer le véhicule puis terminer sa location ' indique le groupe.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.