Peugeot : et Toyota recentrent leur association industrielle

Selon les Echos, les constructeurs automobiles français Peugeot (PSA Group) et le nippon Toyota vont redéfinir profondément leur coopération industrielle, qui a débuté en 2001 et sera recentrée sur les utilitaires.



'Toyota et PSA ont décidé de revoir dans les grandes largeurs les contours de cette association', écrit le quotidien des affaires. Primo, d'ici 2021, il sera mis fin à la collaboration dans la conception et la construction de petits véhicules (Toyota Aygo, Peugeot 108 et Citroën CL). Ce qui passera par le rachat, par Toyota, des parts dans la coentreprise dédiée, qui détient en République tchèque une usine d'une capacité de 300.000 véhicules par an.



Secundo, l'association PSA-Toyota dans les véhicules utilitaires sera 'élargie' 'et même doublée, en réalité', écrivent les Echos : l'usine de PSA Sevelnord va continuer à assembler des fourgonnettes Toyota, mais celle de Peugeot qui à Vigo, en Espagne, fabrique des Berlingo et des Partner, assemblera aussi de nouveaux modèles Toyota.







