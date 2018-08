Peugeot : étudie la fabrication d'un modèle de plus à Poissy

31/08/2018 | 10:45

A l'occasion d'un comité d'établissement extraordinaire ce vendredi 31 août, le Groupe PSA annonce étudier la possibilité de fabriquer un modèle supplémentaire à l'usine de Poissy, et que de nouveaux éléments pourront être communiqués d'ici la fin 2018.



L'usine de Poissy produit aujourd'hui les Peugeot 208 et les DS 3, et lancera d'ici la fin de l'année la production d'un nouveau modèle de DS Automobiles qui inaugurera la plateforme multi-énergies CMP (Common Modular Platform) sur le segment Premium Compact.



Grâce à un investissement de 150 millions d'euros, elle sera également le premier site du Groupe PSA à fabriquer sur ses chaînes flexibles des versions purement électriques de ce modèle sur la plateforme eCMP.



