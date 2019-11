Peugeot : finaliser la fusion FCA devrait prendre du temps

13/11/2019 | 16:13

L'accord engageant de fusion entre Peugeot et FCA pourrait être finalisé en décembre selon Les Echos. Mais la finalisation de cette fusion pourrait prendre au moins un an selon le quotidien.



' En revanche, les autorisations à obtenir notamment des régulateurs européens devraient prendre du temps, ce qui fait dire au Pdg que le closing ne peut pas être envisagée avant une année pleine ' rapporte Invest Securities suite à l'article des Echos.



' Tavarez a confirmé ' à demi-mot que la fusion ' à 50-50 ' allait donner légèrement plus de pouvoir au groupe français ' ' souligne le bureau d'analyses.



' Répondant à une question sur la valorisation respective des 2 groupes, qui semble plus favorable à FCA il a répondu : ' Si on parle de prime, il faut parler de la gouvernance de la nouvelle entité, et celle-ci n'est pas en notre défaveur. ' '.



' Aveu implicite que les actionnaires de FCA vont toucher une prime de contrôle (5,5MdsE), qui doit les dédommager d'une certaine perte de contrôle sur la suite des événements. Des dispositions qui doivent être confirmées par le futur protocole d'accord ' explique invest Securities.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.