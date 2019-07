Peugeot : gagne encore 1% après ses semestriels

25/07/2019 | 13:57

Le titre progresse encore aujourd'hui de plus de 1% après un gain de plus de 5% sur les deux dernières séances suite à la publication de ses résultats.



Peugeot a publié au titre du premier semestre 2019 un résultat net part du groupe de 1.832 millions d'euros, en hausse de 351 millions en comparaison annuelle, et une marge opérationnelle courante de 8,7%.



Suite à cette annonce, Oddo réitère sa recommandation Achat avec un objectif de cours inchangé à 29 E.



Oddo estime que la rentabilité de l'automobile défie la gravité avec une MOP courante de 8,7% (+100 pb) contre un consensus à 8,1%.



' Grâce à une solide génération de cash, le cash net industriel a dépassé les attentes à 7,9 MdE (soit 10,5 MdE hors Faurecia) ' indique le bureau d'analyses.



' Malgré un scénario de marché plus prudent, PSA s'est montré rassurant sur le S2 (mix-produit, baisse des coûts, bonne préparation aux échéances réglementaires ' rajoute Oddo.



Les analystes estiment qu'avec ces excellents résultats, PSA devrait inscrire la meilleure performance semestrielle parmi les constructeurs européens.



