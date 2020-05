Peugeot : gagne plus de 8% après le plan de soutien

27/05/2020 | 12:24

Le titre Peugeot gagne près de 8% après la présentation du plan de soutien à la filière automobile du Gouvernement français.



Ce plan porte en particulier sur l'introduction d'un bonus de 2 000 E pour l'achat de véhicules hybrides essence rechargeables. Le Groupe Peugeot produit ses véhicules hybrides rechargeables en France, à Sochaux, Mulhouse et Rennes.



Il comprend également une augmentation du bonus pour les véhicules électriques à 7000 E pour les particuliers et à 5000 E pour les flottes et le plan de renforcement du déploiement des bornes de recharge.



' Les principaux bénéficiaires, Peugeot, Renault et Volkswagen, devraient profiter de ces mesures dans les prochains mois, d'autant plus qu'elles seront sans doute en partie répliquées dans d'autres pays (l'Allemagne très vite) voire en Europe où un plan de relance global est attendu rapidement (la France ne représente ' que ' 17% des volumes de RNO et 24% de ceux de PSA) ' indique Oddo. Le bureau d'analyses maintient son opinion Achat sur Peugeot et Volkswagen.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.