Peugeot : la CDC dépasse les 15% des votes

21/06/2019 | 15:25

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir franchi en hausse, le 19 juin, indirectement, les seuils de 10% et 15% des droits de vote de Peugeot et détenir, par l'intermédiaire des sociétés Lion Participations SAS et Bpifrance Participations, 12,23% du capital et 17,58% des droits de vote.



Ce franchissement de seuils résulte d'une attribution de droits de vote double. À cette occasion, Lions Participations SAS a déclaré avoir franchi individuellement en hausse les mêmes seuils.



Lion Participations précise qu'il n'envisage pas de procéder à des achats d'actions dans les mois à venir, ni de demander la nomination de nouveaux membres ou censeurs au conseil de surveillance de Peugeot.



