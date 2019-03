Peugeot : la famille évoque une nouvelle opération Opel

19/03/2019 | 09:43

Dans une interview accordée aux Echos, Robert Peugeot, PDG de la société de portefeuille familiale FFP qui détient 12% de Peugeot, déclare que le cas échéant, et sous conditions, il soutiendrait une nouvelle 'opération Opel'.



'L'opération Opel (constructeur automobile allemand racheté par Peugeot à General Motors, ndlr) est une réussite exceptionnelle, on ne pensait pas que le redressement pouvait être aussi rapide', a déclaré M. Peugeot au quotidien économique. 'Nous avons soutenu dès le départ le projet Opel. Si une autre occasion se présente, ce n'est pas nous qui freinerons. Carlos (Tavares, patron de Peugeot, ndlr) le sait', ajoute-t-il.



Même si M. Peugeot indique aussi qu''un alignement de planètes' bien particulier sera nécessaire, et qu'aucun dossier n'est pour le moment à l'étude.



Cela étant, parmi les 'cibles ou alliés' (dans le cadre de coentreprise ou de partenariats) qui pourraient le cas échéant intéresser Peugeot, les Echos citent Jaguar Land Rover, General Motors et Fiat Chrysler (FCA). Peugeot et FCA discutent actuellement des perspectives de leur association dans les véhicules utilitaires.





