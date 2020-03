Peugeot : la société FFP dépasse les 10% du capital

12/03/2020 | 12:13

La société anonyme FFP a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 6 mars 2020, le seuil de 10% du capital de la société Peugeot S.A. et détenir individuellement 96 700 853 actions Peugeot S.A. représentant 181 024 014 droits de vote, soit 10,69% du capital et 14,41% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte de la conclusion par FFP, le 6 mars 2020, d'un contrat d' ' equity swap ' avec un prestataire de services d'investissement, à échéance le 30 juin 2021, au terme duquel FFP pourrait acquérir, en fonction des conditions de marché, des actions Peugeot S.A. pour un montant maximum de 200 millions d'euros , soit un nombre d'actions Peugeot S.A. évalué à ce jour à 12 377 692.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.