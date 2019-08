Peugeot : lancement du partenariat Opel-Segula Technologies

30/08/2019 | 13:09

Peugeot annonce le lancement officiel du partenariat stratégique entre sa marque Opel et Segula Technologies, partenariat qui prévoit la création d'un campus d'ingénierie à Rüsselsheim (Etat allemand de Hesse) venant s'ajouter au centre R&D d'Opel.



Environ 700 collaborateurs vont d'ores et déjà passer d'Opel à Segula Technologies. L'ingénieriste reprendra en outre des immeubles et installations de Rüsselsheim et assurera les opérations du centre d'essais de Dudenhofen.



Peugeot confirme que Rüsselsheim restera au coeur de ses activités de R&D, contribuant à la conception et à l'ingénierie des futurs modèles Opel et Vauxhall, ainsi qu'au développement de véhicules utilitaires légers, de moteurs à essence et de la pile à combustible.



