Peugeot : le scooter e-Ludix a été choisi par l'Elysée

12/11/2019 | 12:40

Le constructeur français Peugeot Motocycles a été choisi par l'Elysée pour l'accompagner dans sa transition énergétique.



Le nouveau scooter Peugeot e-Ludix devient ainsi le tout premier 2-roues électrique à intégrer, en avant-première, la prestigieuse flotte du Palais de l'Elysée.



e-Ludix est au service des équipes du Palais de l'Elysée depuis fin octobre et sera en vente dans les concessions Peugeot Motocycles à partir de janvier 2020.



' Depuis toujours concerné par la mobilité urbaine de demain et la résolution de ses enjeux, Peugeot Motocycles fut précurseur en France sur la mobilité électrique en 1996 ' indique le groupe.



