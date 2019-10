Peugeot : nomination de Marc Bocqué à PSA Aftermarket

07/10/2019 | 10:25

Le groupe annonce la nomination de Marc Bocqué au poste de Responsable de la Communication et Relations Extérieures de PSA Aftermarket (Direction Services et Pièces), périmètre Monde.



Il va occuper ces activités en parallèle de sa fonction de Responsable de la Communication, des Relations Extérieures et des Affaires Publiques de PSA Retail.



Dans le cadre de ses fonctions, il siège au CODIR de PSA Retail et au CODIR PSA Aftermarket.



Marc Bocqué a occupé plusieurs fonctions de communication au sein du Groupe PSA et de la marque Peugeot.



