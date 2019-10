Peugeot : nomination de Xavier Peugeot

01/10/2019 | 10:46

Le groupe PSA annonce la nomination de Xavier Peugeot au poste de Directeur de la Business Unit Véhicules Utilitaires. Il succède à Philippe Narbeburu, qui prend la responsabilité des relations commerciales avec les importateurs en Europe.



Xavier Peugeot était auparavant Directeur Stratégie et Produit chez Citroën, dans l'équipe de Linda Jackson, Directrice de la marque Citroën.



' Dans ce nouveau poste, Xavier Peugeot aura la responsabilité d'accélérer la croissance en Europe et le développement international du Groupe, notamment grâce à une gamme de véhicules étendue et renouvelée. D'ici 2021, l'offre du Groupe s'enrichira en effet d'un Pick up 1 Tonne et l'ensemble de la gamme proposera une offre électrifiée d'ici 2025 ' indique la direction.



