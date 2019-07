Peugeot : nouveaux tests de conduite autonome avec Vinci

11/07/2019 | 15:12

Le Groupe PSA et Vinci Autoroutes ont testé de nouvelles fonctionnalités du véhicule autonome à Saint-Arnoult-en-Yvelines (France).



Les deux groupes ont approfondi les expérimentations de conduite autonome en vitesse de croisière et de franchissement de la barrière de péage en mode autonome.



L'objectif est d'accroitre la capacité du véhicule à adapter sa conduite lors de situations exceptionnelles ou complexes.



Carla Gohin, Chief Technology Officer du Groupe PSA a déclaré : ' Il s'agit, deux ans après la première expérimentation, d'intégrer toujours plus de contraintes dans les cas d'usage en renforçant la communication entre le véhicule autonome et l'infrastructure pour élargir le domaine d'action du système tout en garantissant la sécurité. '



