Peugeot : partenariat avec Indra Automobile Recycling

14/01/2019 | 15:27

Le Groupe PSA annonce la signature d'un partenariat avec Indra Automobile Recycling pour faciliter la commande et la commercialisation des pièces de réemploi toutes marques par les quelques 4000 réparateurs agréés du constructeur automobile en France.



A cet effet, il recommande à ses réseaux l'utilisation de l'outil PRECIS, développé par Indra Automobile Recycling et Sidexa et intégré à son portail de commande 'Service Box'. A ce jour, près de 380.000 pièces de réemploi sont stockées et disponibles dans PRECIS.



'Ce partenariat contribue à l'offensive globale que nous avons lancée pour développer la vente de pièces de rechange issues de l'économie circulaire', explique Véronique Morel, directrice de la business unit économie circulaire au sein de PSA Aftermarket.



