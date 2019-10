Peugeot : présente la nouvelle Peugeot 208

10/10/2019 | 15:41

La nouvelle Peugeot 208 est proposée dès son lancement avec trois énergies possibles : électrique, essence ou diesel. Elle sera commercialisée au cours de l'automne 2019 et sera présentée en première mondiale au prochain Salon de Genève. Elle sera aussitôt réservable en ligne via un site web dédié (versions thermiques et électriques).



La nouvelle Peugeot 208 est construite à partir de la dernière génération de plateforme du Groupe PSA : la CMP (Common Modular Platform). Réservée aux segments B et C, cette nouvelle base vient compléter l'offre de la plateforme EMP2 (Efficient Modular Plateform). La plateforme CMP permet le choix du type de traction : thermique (essence/diesel) ou électrique.



Elle est proposée dans une gamme à 5 niveaux de finition : Like, Active, Allure, GT Line et GT. Les versions haut de gamme GT Line et GT sont dotées d'attributs stylistiques distinctifs.



Elle dispose d'une gamme complète de motorisations thermiques de dernière génération respectant les normes E6.d pour les essences et E6.d-temp pour les Diesel. Offre unique dans le segment B, les moteurs PureTech 100 et 130 sont disponibles avec la boîte de vitesses automatique à 8 rapports EAT8.



La nouvelle Peugeot 208 innove également avec une nouvelle génération du Peugeot i-Cockpit C à combiné tête haute 3D et un éventail d'aides à la conduite issus des segments supérieurs.



Disponible dès le lancement, la e-208 propose une motorisation 100% électrique avec un moteur d'une puissance de 100 kW (136 ch) et d'un couple de 260 Nm (disponibles dès 0 km/h) pour une réactivité immédiate, un silence en roulage et l'absence de vibrations, des animations technologiques dans l'écran central (affichage en temps réel du fonctionnement de la chaîne de traction). La e-208 propose trois modes de conduite : éco, normal et sport.



La e-208 est équipée d'une batterie de grande capacité de 50 kWh permettant d'atteindre une autonomie jusqu'à 340 km selon le protocole d'homologation WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) et 450 km selon le NEDC (New European Driving Cycle). La régulation thermique par circulation de liquide permet une recharge rapide, une autonomie optimisée et une durée de vie accrue. Cette batterie est garantie 8 ans ou 160 000 km pour 70% de sa capacité de charge.



La nouvelle Peugeot 208 dispose d'une nouvelle palette de couleurs : le jaune Faro métallisé, le bleu Vertigo tri-couches, le rouge Elixir à vernis coloré.



Avec le nouveau Drive Assist, la 208 ouvre la voie de la conduite semi-autonome en disposant d'équipements d'aides à la conduite de dernière génération (régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go en boîte automatique EAT8, aide au maintien de la position dans la voie de circulation, Full Park Assist, freinage automatique d'urgence, alerte active de franchissement involontaire de ligne, alerte d'attention conducteur...).



' Avec la nouvelle Peugeot 208, nous prenons une nouvelle fois le parti du plaisir et de la simplicité. Alors, choisissez la finition de votre 208, choisissez votre type de moteur thermique ou électrique et faites-vous plaisir ! En un mot: enjoy ! ' a déclaré Jean-Philippe Imparato, Directeur Général de Peugeot.



