02/05/2018 | 15:01

Dans un marché VP en hausse de 4,4 %, Peugeot progresse de 10,4 % sur le mois d'Avril 2018. La marque atteint une part de marché à 18,5 %, en hausse d'un point par rapport à 2017.



Dans un marché VP+VU en hausse de 4,7 %, Peugeot affiche des volumes en hausse de 9,6 %, avec une part de marché à 18,3 %, en hausse 0,8 point par rapport à 2017.



' Sur le mois d'avril, la marque Peugeot réalise une excellente performance et s'installe à la première place du marché des véhicules particuliers, la marque est également leader du canal des ventes à particuliers affichant une hausse de 12 % de ses volumes ' indique le groupe.



' Au cumul du premier quadrimestre, Peugeot est en progression de près de 15 000 immatriculations. Cette performance est notamment portée par le succès de la gamme SUV qui affiche une part de marché à 8,6%. Les Peugeot 2008, 3008 et 5008 représentent plus de 64 000 véhicules immatriculés ' rajoute le groupe.



Au cumul 2018, trois véhicules Peugeot sont dans le top cinq des voitures particulières les plus vendues en France. La Peugeot 208 occupe la 2ème place avec une part de marché de 5 %, la Peugeot 3008 est à la 3ème place avec une part de marché de 4 % et la Peugeot 2008 rentre à la 5ème place avec une part de marché de 3,2 %.



