Peugeot : protocole WLTP pour tous ses véhicules

29/08/2018 | 11:37

Le groupe indique que tous les véhicules particuliers Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall sont aujourd'hui homologués selon le protocole WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).



' Le protocole WLTP est un test d'homologation plus rigoureux et plus long destiné à mieux refléter la consommation et les émissions des véhicules en conditions réelles que le précédent test NEDC ' indique PSA.



La prochaine étape viendra avec la future norme Euro 6.d-Temp qui sera applicable à partir de septembre 2019. Elle prendra également en compte les émissions polluantes (NOx, PN) mesurées en conditions de conduite réelles sur routes ouvertes ou RDE (Real Driving Emissions).



Gilles Le Borgne, Directeur de la qualité et de l'ingénierie du Groupe PSA a indiqué: ' Nos choix technologiques pour traiter les émissions polluantes, comme la SCR lancée en 2013 sur tous nos moteurs diesel, et plus récemment le GPF sur les moteurs essence à injection directe, nous permettent de proposer à nos clients des véhicules respectueux de l'environnement et de maintenir notre leadership en matière de réduction des émissions. '



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.