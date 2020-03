Peugeot : protocole sanitaire en vue d'une reprise d'activité

27/03/2020 | 15:40

Face à la crise sanitaire du Covid-19, le Groupe PSA indique avoir défini un protocole sanitaire de renforcement des gestes barrières avec l'appui des équipes médicales et l'a décliné dans ses secteurs d'activité commercial, industriel et tertiaire (dont R&D).



Ce projet a été présenté aux représentants des organisations syndicales qui y ont apporté leur propre contribution. PSA s'engage à lancer des audits pour s'assurer de la parfaite mise en oeuvre de ces protocoles renforcés sur le terrain.



Un calendrier de reprise progressive et sécurisée des activités industrielles sera établi dans le cadre du dialogue social, tenant compte du contexte de la crise sanitaire et des résultats des audits de mise en oeuvre des mesures sanitaires renforcées et adaptées à chaque site.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.