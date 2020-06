Peugeot : rapprochement avec FCA approuvé en AG

25/06/2020 | 15:45

Le groupe PSA annonce que son assemblée générale annuelle, réunie ce jeudi hors la présence physique des actionnaires, a adopté l'ensemble des résolutions proposées, dont celles liées au projet de rapprochement avec Fiat Chrysler Automobiles.



L'assemblée générale a aussi ratifié la cooptation de Zhang Zutong en qualité de membre du conseil de surveillance du constructeur automobile français et le renouvellement du mandat de Catherine Bradley.



En outre le conseil de surveillance, réuni après l'assemblée générale, a décidé de reconduire la fonction de présidente du comité financier et d'audit de Catherine Bradley, et ce pour la durée de son mandat.



