Peugeot : redémarrage progressif lors des prochaines semaines

04/05/2020 | 13:44

Peugeot annonce un redémarrage progressif et sécurisé de la production lors des prochaines semaines avec une première vague de réouvertures partielles de l'activité industrielle entre le 4 et le 11 mai (à partir du 11 mai en France), en tenant compte du contexte commercial.



'Avec cette démarche progressive et responsable, le groupe agit sans aucun compromis pour la protection de ses salariés et ses clients, tout en assurant la pérennité de l'entreprise', affirme le constructeur automobile français.



Pendant la période d'arrêt de ses activités de production, il a déployé un protocole construit avec les services de santé, de mesures sanitaires renforcées, adaptées au contexte de chaque site industriel, commercial, tertiaire et R&D.



